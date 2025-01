Trabalhador é atingido na cabeça por um ouriço de castanha na zona rural do Acre

O trabalhador rural Evandilson Moreira Nunes, de 25 anos, sofreu um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira (30) em uma propriedade rural às margens do Rio Iaco, no km 170 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Evandilson estava na região para realizar um trabalho braçal conhecido como “quebra de castanha”. Ele já havia coletado muitos ouriços e conseguido encher 10 latas de castanha, pelo que receberia, em média, R$ 1.000.

O jovem recolheu vários ouriços e os amontoou sob uma castanheira. No entanto, de forma inesperada, um ouriço caiu do alto da árvore e atingiu sua cabeça, fazendo com que ele desmaiasse imediatamente.

Preocupados, colegas de trabalho perceberam que ele apresentava um ferimento na cabeça e sangramento ativo. Rapidamente, colocaram Evandilson dentro de uma caminhonete Triton, de cor branca, e percorreram 70 km de ramal até o km 100 da Transacreana, onde uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já aguardava o paciente. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.