Trevor Philips em GTA 5: missões, história e mais do protagonista ‘doidão’

O passado traumático de Trevor moldou sua psicopatia e o impulsionou a uma vida de crimes. Sua relação conturbada com os outros protagonistas, Michael e Franklin, é um dos pilares da história do game, sendo repleta de momentos de tensão, comédia e drama. Veja, a seguir, mais da história, missões e características de Trevor Philips no título da Rockstar Games Vale lembrar que GTA 5 está disponível no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de PC e dos consoles originais, PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360.