Trio é preso em flagrante após furtar rolos de arame e óleo de soja no interior do Acre

Carlos Germano Bento da Silva, 31, Damião da Silva Sales, 29, Antônio Edson Ferreira Lima, 34 e um indivíduo identificado apenas como “Tiro de pólvora”, foram presos por furto no Município de Tarauacá.

Segundo informações da PM, era 02h30min da madrugada desta quarta-feira, 29, quando uma guarnição do 7° Batalhão, foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na Rua Antônio Pinto, onde indivíduos teriam sido flagrados pelas câmeras de vídeos de monitoramento do COPOM.

No local, a equipe encontrou um indivíduo identificado como Antônio Edson Ferreira Lima, 34 anos, em posse de um rolo de arame, produto de furto. Após dar voz de prisão para Antônio, a polícia continuou as buscas e localizou mais dezoito rolos de arame e uma caixa de óleo de soja.

Na ocasião, três indivíduos empreenderam fuga, um deles, identificado como Damião da Silva Sales, 29 anos, foi localizado posteriormente também foi preso.

A Polícia Militar continuou as buscas e conseguiu localizar um terceiro suspeito, identificado como Carlos Germando Bento da Silva, 31 anos que também foi conduzido para a delegacia de polícia.

Durante conversa na delegacia, Damião afirmou que teria sido chamado para a ação criminosa por um indivíduo conhecido apenas como “Tiro de Pólvora”, residente no Trapiche do Flávio, que após localizado, foi conduzido para a delegacia.

De acordo com a Polícia, o acesso ao local do furto ocorreu por meio do basculante do banheiro e posteriormente o arrombamento da porta de madeira que dá acesso ao estabelecimento.