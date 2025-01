Último dia! Com mais de 1,3 mil bolsas para o Acre, inscrições para o Prouni encerram nesta terça

O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 1.359 bolsas de estudo para o estado do Acre por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o primeiro semestre de 2025. As inscrições podem ser feitas até essa terça-feira (28).

Do total, 975 bolsas são integrais, ou seja, cobrem 100% das mensalidades, já 384 são parciais, cobrindo 50% dos custos. As bolsas estão distribuídas em 22 instituições de ensino superior de todo o estado.

Direito lidera a maior oferta de vagas, com 136 bolsas, sendo 84 são integrais e 52 parciais. Em seguida está pedagogia, com 130 bolsas, sendo 124 integrais e seis parciais. Para o curso de administração, são ofertadas 118 bolsas, das quais 90 são integrais e 28 parciais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial do programa, pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni). O processo é totalmente gratuito. O resultado será divulgado em duas etapas: a primeira chamada será publicada no dia 4 de fevereiro e a segunda, no dia 28 do mesmo mês.

Confira o quadro completo de bolsas: