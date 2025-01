URGENTE: avião cai no Rio Grande do Sul; veja imagens

Um avião de pequeno porte caiu em Montenegro, na Região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, por volta das 15h deste sábado (11). Duas pessoas foram resgatadas com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave, utilizada para treinamento, estava sendo rebocada para decolagem quando ocorreu um problema. Ao tentar ganhar altitude, a asa direita atingiu um eucalipto e, em sequência, uma rede de alta tensão, antes de colidir com o solo.

O instrutor Carlos Eduardo Müller, ex-prefeito de Montenegro, de 54 anos, e um aluno de 59 anos estavam a bordo da aeronave. O aluno saiu caminhando do local, enquanto o instrutor reclamou de dores na lombar e foi encaminhado ao Hospital de Montenegro para atendimento.