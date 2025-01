Uma nota emitida pelo Sindicato dos Mototaxistas de Rio Branco (SINDMOTO), nesta sexta-feira (17), mostra o descontentamento do grupo com o a postura do vereador recém-eleito, Eber Machado (MBD).

A informação teria sido confirmada pelo presidente do SINDMOTO, Eriberto Gomes da Silva, afirmando que a postagem de apoio ao fechamento da ponte Juscelino Kubitschek apoiaria serviços de transporte clandestinos.

As informações são do site ac24horas, que conversou com o representante do sindicato. Em contrapartida, o vereador afirmou que não estava no estado do Acre no momento em que a manifestação ocorria, e apontou o superintendente de Transporte e Trânsito de Rio Branco, Clendes Vilas Boas, como alguém que estaria por trás dos movimentos sindicais.

“Ao apoiar práticas ilegais e contrariar a legislação vigente, o vereador demonstra desrespeito aos profissionais que atuam dentro da lei e cumprem rigorosamente suas obrigações, em detrimento de serviços que não possuem amparo legal”, diz a nota.

O grupo protocolou uma denúncia formal na Câmara Municipal de Rio Branco, cobrando as ações cabíveis contra o vereador pela conduta considerada incoerente frente aos princípios de legalidade e justiça