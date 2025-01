Vereadores começam a nomear comissionados nos seus gabinetes na Câmara Municipal; veja lista

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (14), publicou uma série de nomeações para a Casa Legislativa.

Entre os novos cargos comissionados, há nomes que atuarão no gabinetes dos vereadores e da mesa diretora da Câmara Municipal. Confira os nomes:

Nomear para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, com efeitos a contar de 01 de janeiro do ano em curso, os servidores a seguir relacionados, os quais prestarão seus serviços ao Gabinete da Vereadora Lucilene Vale.

Charles Silva Santos – AP XII Cidaiana Brito de Souza – AP XII Dorival Victório Júnior – AP XII Expedito Rodrigues de Oliveira Neto – AP XII Francisco das Chagas Moura Dutra – AP XII Ingrid Katrine da Silva Sacramento – AP XII Jandson da Silva Ribeiro – AP XII João Wesler da Silva Costa – AP XII Patrícia Dayane Barcelos da Rocha Brasileiro Victório – AP XII Rafânia de Souza Maia – AP XII Wemelly França da Silva – AP XV Wemerson França da Silva – AP XV

Nomear para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, com efeitos a contar de 01 de janeiro do ano em curso, os servidores a seguir relacionados, os quais prestarão seus serviços ao Gabinete do Vereador José Lopes Júnior.

Manoel Rodrigues de Lima – AP IX Francisca Karen da Silva– AP XV Manoel Francisco da Silva de Lima– AP VI Suziane Bessa Carneiro – AP XI Lidianne de Lima Cabral – AP VI Ewerthon Carvalho dos Santos – AP III Keliane Lima Cerqueira – AP XII Márcia Cristhiny Costa Barbosa – AP XIV Suellen Carlos da Silva Morais – AP XI Abner Miranda Vasques Torres – AP XIII Maiara Vanessa Medeiros de Araújo – AP VI Maria do Carmo de Farias Eluan Paes – AP VI Antônio Jucelino de Aquino Bezerra – AP X Karenna Cristina Valle D’Albuquerque Lima Mattos da Costa – AP XV

Nomear para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, com efeitos a contar de 01 de janeiro do ano em curso, os servidores a seguir relacionados, os quais prestarão seus serviços ao Gabinete do Vereador Rutênio Sá.

Silas Luiz de Souza – AP XV Silmara Medeiros Cavalcante – AP XV Sirley Maria Gonçalves Medeiros – AP XIV Tálita Rufino da Silva – AP XIV Maria Eduarda da Silva – AP XIV Francisco Ferreira Lessa – AP XIV Manoel Gomes da Silva – AP XII Flavia de Souza Matos – AP XI Mariucha Saadi Duarte – AP IV James Clei Laurindo Gomes Serra – AP III Jorge Henrique Bezerra Nogueira de Queiroz – AP III Izamildes da Silva Leite – AP III Ivonete Galdina da Silva – AP III Ruymar Batista Matias – AP III Evelyn Saraiva Felipe – AP III

Nomear o servidor Carlos Eduardo Hessel para o Cargo em Comissão de Assessor Especial da 1ª Secretaria (CC-4), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor José Lucas de Sousa Rodrigues para o Cargo em Comissão de Assessor de Cerimonial (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear a servidora Ayra Assaf Ferraz para o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria (CC-4), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor Luan da Silva Dias para o Cargo em Comissão de Assessor de Planejamento Estratégico (CC-3), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor João Gabriel da Silva Bezerra para o Cargo em Comissão de Diretor Financeiro (CC-5), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor Jhon Douglas da Costa para o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da Vice-presidência (CC-2), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Yúri Araujo de Borba que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Rutênio Sá.

Nomear a servidora Fabíula Lins de Oliveira Coêlho para o Cargo em Comissão de Assessor Especial da 2ª Secretaria (CC-2), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Kleylson da Silva Mesquita que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Matheus Paiva.

Nomear o servidor Felipe Vale Leal para o Cargo em Comissão de Coordena[1]dor de Tecnologia da Informação e Inovação (CC-3), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Israel do Nascimento Lima que prestará seus serviços ao gabinete do vereador Márcio Mustafá.

Nomear o servidor Anderson Cleyton Nonato da Silva para o Cargo em Comissão de Diretor Executivo (CC-5), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear a servidora Thaís de Oliveira Figueiredo para o Cargo de Chefe de Gabinete da Diretoria Financeira (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor Luis Fernando Rodrigues da Costa para o Cargo de Assessor de Comunicação e Divulgação (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear a servidora Júlia de Souza Marques para o Cargo em Comissão de Assessor de Desenvolvimento de Projetos (CC-3), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear a servidora Elisabeth Medeiros de Moraes para o Cargo de Assessor Especial da 1ª Secretaria (CC-4), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Carlos Ferreira Smerdel que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Márcio Mustafá.

Nomear o servidor Antônio José do Nascimento Maia para o Cargo de Chefe de Gabinete da 2ª Secretaria (CC-2), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Yurika Gonçalves da Silva que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Márcio Mustafá.

Nomear o servidor David Richard Tavares Lima para o Cargo de Chefe de Assessoria de Imprensa e Cerimonial (CC-4), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Rayane Fabricia da Silva Machado de Andrade que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Raimundo Neném.

Nomear o servidor Milene Magleise Alves dos Santos para o Cargo de Chefe Gabinete da Procuradoria Especial da Mulher (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Taynara Lopes de Souza que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Bruno Moraes.

Nomear a servidora Adélia Suzana Costa Lebre para o Cargo em Comissão de Assessor de Cerimonial (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Fernanda Gabryelle Ribeiro de Medeiros que prestará seus serviços ao gabinete da Vereadora Lucilene Vale.

Nomear a servidora Eliane de Souza Magalhães para o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete da Diretoria Legislativa (CC-1), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Adinã Marcel Schäfer que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Felipe Schafer.

Nomear a servidora Lariessa de Barros Pereira para o Cargo em Comissão de Coordenaria de Gestão Documental e Patrimônio (CC-4), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Francisca da Cruz Nogueira Saraiva que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Eber Machado.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, a senhora Damiana Andressa Mendonça da Costa que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Joaquim Florêncio.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Diego Lima Nascimento Rocha que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Samir Bestene.

Nomear a servidora Talia Ferraz Rodrigues para o Cargo em Comissão de Assessor Especial da Vice-presidência (CC-2), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear o servidor Cleber de Souza Bezerra para o Cargo em Comissão de Coordenador Contábil (CC-3), com efeitos retroativos a 01 de janeiro do ano em curso.

Nomear para o Cargo em Comissão de Assessor de Liderança, a contar de 01 de janeiro do ano em curso, o senhor Zanyelton Lopes Barrozo que prestará seus serviços ao gabinete do Vereador Felipe Schafer.