Vice-governadora Mailza Assis visita sedes do Ipem, Fapac e Empresas Públicas

As Empresas Públicas do Acre, Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e a Fundação de Amparo da Pesquisa no Acre (Fapac) receberam nesta quinta-feira, 16, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis.

As visitas seguem com o objetivo de alinhamento, conversas com os servidores e estreitamento das relações institucionais. “Nossa motivação maior de estar hoje aqui é a continuidade desse projeto que tem dado certo: reconhecer a importância do trabalho de vocês, servidores, e reforçar o compromisso das parcerias em 2025, ano que o governador Gladson Cameli já determinou como ‘de execução’. Voltei no tempo ao conhecer a história desse lugar que fez parte do crescimento do Acre. Ouvir as histórias de quem fez parte desse processo é emocionante”, disse a vice-governadora.

Mailza reforçou que não é mudança de governo, mas a continuidade do projeto liderado pelo governador Gladson Cameli e agradeceu a equipe pelo sucesso da gestão.

Durante o primeiro encontro, na sede das Empresas Públicas do Acre, a diretora-presidente, Ana Paula Lima, apresentou o trabalho feito, como a reforma em andamento e o funcionamento da instituição. Agradeceu a visita e disse estar satisfeita pelo olhar da gestão com os servidores.

O local é sede de empresas estatais do governo estadual, sendo a Companhia de Colonização do Acre (Colonacre); Empresa de Processamento de Dados do Acre (Acredata); Companhia de Desenvolvimento Industrial do Acre (Codisacre); Companhia Industrial de Laticínios do Acre (Cila); Companhia de Saneamento do Acre (Saneacre) e Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos (Cageacre).

No espaço, recém-reformado, o titular da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto, relembrou que quem anda por esses corredores faz um passeio pelo desenvolvimento do Acre.

“Tudo começou aqui. A Saneacre foi responsável pelos primeiros canos de água enterrados. O embrião da indústria acreana foi implantado pela Codisacre. Temos a Colonacre, a empresa que mais prestou assistência ao produtor rural, a Acredata, do tempo, onde os computadores ocupavam uma sala. Temos a Cila, primeira empresa de pasteurização de laticínios, sobre a qual até hoje as pessoas perguntam. Aqui guarda uma memória afetiva de construção do nosso estado, que gerou renda e prosperou muitas pessoas”, destacou.

Seu Joca: 40 anos de trabalho dedicados à Acredata

João Alves Pinheiro, seu Joca (como é carinhosamente chamado pelos amigos e equipe, tem 70 anos e trabalha na Acredata desde 1985. Ele relata que viu muitas transformações. Começou instalando computadores no espaço que ficava no centro de Rio Branco.

“Do prédio, tínhamos que levar fios da Acredata até o Palácio Rio Branco pelo chão para poder colocar o computador. E era assim em todas as secretarias. O único computador que nós tinhamos era grandão, ocupava uma sala inteira. Era dali que a gente usava a única impressora, para fazer todo o serviço do estado: impressão do IPTU, contracheques, talão de luz, de água, tudo era feito pela gente com uma única impressora”, relatou.

Ipem

No Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Mailza foi recebida pela presidente Herica Macedo Granzotto, diretores e servidores.

O órgão delegado do Inmetro é responsável pela fiscalização, em todo o estado, de produtos que necessitam de certificação do Inmetro como fios e cabos condutores elétricos, brinquedos, instrumentos de medidas utilizados em estabelecimentos comerciais de combustível, balanças de uso comercial, verificação da pesagem de produtos a quilo, verificação em taxímetro e mototaxímetro, de cronotacógrafos utilizados em veículos.

Fapac

A vice-governadora encerrou sua agenda de visitas do dia na sede da Fundação de Amparo a Pesquisa no Acre (Fapac), sediada num prédio doado dentro do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Junto com o presidente Moisés Diniz, a deputada federal Socorro Neri, servidores e equipe responsável pelo projeto “Mães da Ciência”, executado com emendas do seu mandato de quando era senadora, destacou a emoção de ajudar mulheres do estado a terem autonomia financeira por meio da ciência, estudos e o empreendorismo. O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita, também participou.

Moisés informou, ainda, que nesta semana foi publicado o edital do Processo Seletivo de Iniciação Científica Júnior – Mães da Ciência Edital n° 002/2024.



O programa é destinado a pesquisadores, doutores, mestres, graduados, mães-solo, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e em situação de rua. Mais de 720 mães dos 22 municípios foram contempladas.

O Mães da Ciência é um programa de pesquisa científica e inclusão social que irá estudar o mundo da mãe-solo no Acre, com a participação de preceptores com doutorado e professores com graduação, que são professores da EJA, além de consultores de inovação tecnológica que vão trabalhar no conhecimento da vivência dessa mãe e buscar oportunidades para encontrar uma alternativa econômica de abrir um negócio próprio para crescer social e economicamente.

“Eu creio que nesse ano de 2025 nós obteremos resultados muito melhores. Fico cada vez mais animada com o carinho, o trabalho, que tenho recebido em cada secretaria. Aqui com vocês eu conheço a fundo casa estrutura, todo o investimento, e em 2025 iremos melhorar muito”, finalizou a vice.