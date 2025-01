Vídeo: Gabriel Jesus se lesiona, sai de maca e deixa gramado chorando

Além de ter sido eliminado na Copa da Inglaterra para o Manchester United, neste domingo (12/1), o Arsenal pode ter outro grande problema para administrar: o brasileiro Gabriel Jesus sentiu lesão e pode desfalcar a equipe. Os gunners acabaram eliminados para o United nos pênaltis após empate em 1 x 1 no tempo normal e na prorrogação.

A lesão de Gabriel Jesus aconteceu por volta dos 36 minutos ainda da primeira etapa. O brasileiro voltava para ajudar na marcação e, em disputa de bola com Bruno Fernandes, acabou se lesionando e ficou caído com a mão no joelho. Veja o lance:

Caso seja confirmada, será a segunda lesão de Gabriel Jesus na temporada. Vale lembrar que no final de agosto, o brasileiro acabou sofrendo uma lesão na virilha, o que o tirou dos gramados por cerca de duas semanas.

Na atual temporada, Gabriel Jesus entrou em campo 26 vezes e soma nove participações em gols. O atacante anotou sete gols, sendo três pela Premier League e quatro pela Copa da Inglaterra, além de duas assistências.