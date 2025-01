Vídeo: homem choca repórter ao nadar em enchente no Rio

Um homem viralizou nas redes sociais após aparecer nadando no meio de uma enchente durante uma reportagem ao vivo do SBT. O caso ocorreu nesta quarta-feira (29/1), na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

A repórter falava sobre a situação do local quando foi surpreendida pelo homem que se jogou na água e começou a nadar usando um capacete.

Quando ele terminou de nadar, a jornalista perguntou o motivo da atitude e o homem usou o momento para fazer críticas à prefeitura da cidade.

“Cheio de filho em casa, a mulher me esperando, não tem como, mano. Tenho que dar alimento para a minha filha, como é que eu vou embora, cara? A prefeitura não faz nada, não tem como”, argumentou.

Veja o vídeo do momento abaixo: