Vídeo mostra homem que morreu a pauladas no interior do Acre sendo agredido por várias pessoas

Um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet mostra o momento em que Rafael Oliveira dos Santos, de 38 anos, que morreu após ser atingido com uma paulada na cabeça, em Sena Madureira, é cercado e agredido por diversos homens.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (26). Segundo informações, a vítima foi socorrida com vida e levada ao Pronto Socorro (PS) do município no interior do Acre, mas devido a gravidade, ele precisou ser transferido para Rio Branco, mas não resistiu ao longo da BR-364.

A Polícia Militar chegou a preender um dos principais suspeitos do crime, o que causou o ferimento durante a paulada. Ele está na unidade de segurança pública de Sena Madureira. O motivo do crime até o momento não foi revelado.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas observando a situação sem fazer nada, enquanto Rafael é agredido pelos homens.

Veja o vídeo: