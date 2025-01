Um vídeo que mostra o jovem Jonatam Monteiro furando uma blitz de trânsito e fugindo dos policiais, no domingo (12), viralizou nas redes sociais.

A fuga terminou com uma abordagem sendo realizada, na Avenida Ceará, uma das principais vias da capital do estado do Acre. O motivo da perseguição foi o descumprimento de uma ordem de parada.

A gravação foi interrompida durante a abordagem. Os crimes cometidos nas filmagens são o uso de escapamento irregular, condução do veículo de sandálias e furo de bloqueio.

O homem também estava sem habilitação, o que acarretou em sua prisão. A moto foi apreendida devido a modificação instalada no escapamento.

“O delegado me deu uma fiança para sair no mesmo dia. Eu paguei porque não queria ficar preso nem um minuto. Ficar na cela não é coisa de Deus, não”, disse o condutor.

Veja o vídeo: