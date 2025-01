Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (30/1), Neymar confirmou que está de volta ao Santos. A assinatura do contrato será feita nesta sexta-feira (31/1).

Vale lembrar que, antes do anúncio do craque, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, já havia confirmado que o atacante está de volta ao Alvinegro da Vila Belmiro.

“Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube.”, afirmou Neymar em vídeo.

Neymar chega ao Brasil nesta sexta-feira e, após a assinatura do contrato, vai para a Vila participar de uma série de eventos especiais para ser apresentado para o torcedor do Santos.