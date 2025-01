Vídeo: onda de ataques: ônibus são incendiados em Porto Velho, Candeias e Itapuã do Oeste

Uma onda de violência tomou conta de cidades rondonienses desde o assassinato do cabo da Polícia Militar, Fábio Martins de Andrade Cardoso, de 38 anos, no domingo, vítima de emboscada com seis tiros na cabeça no residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho.

Em resposta, o Comando-Geral da Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) intensificaram as operações para capturar os responsáveis. Durante as investigações um homem de 35 anos, foi preso na madrugada de segunda-feira (13), suspeito de envolvimento no crime. Ele teria transportado bandidos até o local da execução.

Vários atos de vandalismo foram registrados desde então: um ônibus urbano foi incendiado no Orgulho do Madeira, outro na avenida Imigrantes e um terceiro na rua Janaina, bairro Igarapé. O sistema de transporte público não deve funcionar nesta terça-feira (14).

Em Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste também houve incêndios em ônibus escolares e urbano nesta segunda-feira.