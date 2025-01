Xuxa é internada e passa por cirurgia em São Paulo; saiba tudo

O portal LeoDias descobriu que Xuxa Meneghel acaba de passar por uma cirurgia nesta terça-feira (21/1), no hospital Vila Nova STAR, em São Paulo.

Segundo informações apuradas com pessoas próximas a apresentadora, ela passou por um procedimento no joelho, que já estava marcado previamente.

Ao portal LeoDias, Tati Maranhão, assessora da apresentadora, deu maiores detalhes sobre o procedimento. “Ela operou o menisco, pois como será no segundo semestre a turnê, vai ser uma turnê grande, isso vai exigir bastante . Ela é uma pessoa que dá tudo de si, está em plena forma, treina todos os dias. Com isso, ela achou melhor fazer logo esse procedimento para estar zerada 100% já no segundo semestre que é quando a gente vai precisar mais dela para essa turnê”, informou.

Xuxa também conversou com a nossa reportagem e tranquilizou: “Oi Leo, obrigada por você me perguntar, ter o carinho, respeito de saber, de perguntar se pode postar …. Pode sim […] Não foi nada demais, obrigada”, contou a apresentadora.

Xuxa irá fazer a turnê “A Última Nave” no segundo semestre de 2025 e tem reservado o começo deste ano para cuidar da saúde antes da rigorosa rotina de shows ao qual será submetida.

As apresentações deverão passar por quase todo o território nacional e farão homenagens aos fãs que a acompanham há mais de 40 anos.