Ainda sem Doncic, Lakers vencem Clippers sob o comando de LeBron na NBA

Ainda não foi nesta terça-feira que Luka Doncic fez sua estreia no Los Angeles Lakers. Lesionado, ele acompanhou do banco de reservas a vitória da sua nova equipe sobre o Los Angeles Clippers por 122 a 97, pela NBA. E, mesmo sem entrar em quadra, ganhou elogios do astro LeBron James ao fim da partida.

LeBron foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda esteve perto de terminar a noite com um “triple-double”, com suas nove assistências e oito rebotes. Rui Hachimura e Austin Reaves compensaram em parte a ausência de Anthony Davis. Cada um anotou 20 pontos. Davis deixou a equipe numa surpreendente troca com Doncic.

A transferência, anunciada no fim de semana, abalou o mundo da NBA. E, com LeBron, a situação não foi diferente. “A primeira vez que ouvi a notícia, achei que era falsa, com certeza. Achei que era uma farsa. Pessoas brincando ou algo assim. Mas conversei com o AD (Anthony Davis) por um bom tempo. Mesmo quando desliguei o telefone com ele, ainda não parecia real”, disse o astro, ao fim da vitória sobre os Clippers.

Apesar da surpresa, LeBron comemorou a contratação de Doncic. “Luka tem sido meu jogador favorito na NBA há algum tempo. Eu sempre tentei jogar da maneira certa e inspirar a próxima geração, e Luka é um deles, e agora somos companheiros de equipe. Portanto, será uma transição muito tranquila.”

Os Lakers comemoraram a terceira vitória seguida, num dos melhores momentos do time na temporada regular. A equipe da Califórnia ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 19 derrotas. Os Clippers vêm logo na sequência, em sexto, com retrospecto de 28/22.

Pela Conferência Leste, o destaque da rodada foi o confronto reunindo o primeiro e o segundo colocados da tabela. E o vice-líder Boston Celtics surpreendeu o líder Cleveland Cavaliers por 112 a 105, fora de casa. O jogo foi um desempate, já que cada equipe havia vencido uma partida no confronto direto nesta temporada.

Com um forte desempenho no último quarto, o time de Boston foi liderado por Jayson Tatum (22 pontos) e Derrick White (20 pontos). Kristaps Porzingis contribuiu com 19 e Jaylen Brown anotou 16 pontos e nove rebotes. Pelos Cavaliers, o destaque foi Donovan Mitchell e seu “double-double” de 31 pontos e 10 rebotes. Darius Garland registrou 25 pontos e Jarrett Allen obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 17 pontos e 18 rebotes.

Foi a quarta vitória consecutiva dos Celtics, que somam 36 vitórias e 15 derrotas, ainda tentando se aproximar da sólida campanha dos Cavaliers: 40 triunfos e 10 revezes.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 118 x 116 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 105 x 112 Boston Celtics

Brooklyn Nets 99 x 97 Houston Rockets

Toronto Raptors 115 x 121 New York Knicks

Chicago Bulls 133 x 124 Miami Heat

Portland Trail Blazers 112 x 89 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 97 x 122 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Utah Jazz x Golden State Warriors

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns