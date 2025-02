De pênalti, Flamengo faz 1 x 0 na Supercopa contra o Botafogo

A Supercopa Rei, que coloca frente a frente os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil, é decidida por Botafogo e Flamengo nesta temporada. A partida, que é uma realização Metrópoles Sports, ocorre no estádio do Mangueirão, em Belém (PA) neste domingo (2/2).

Acompanhe, ao vivo, tudo sobre o jogo.

A cantora Joelma animou os torcedores com um show antes da bola rolar. Hits como Cavalo Manco e Voando pro Pará levantaram os torcedores na arena paraense.

Confira as escalações dos times:

A torcida do Flamengo viveu momentos de tensão antes do início da partida. O meia Gerson indicou um problema na panturrilha e assustou os torcedores. Mas o capitão do Rubro-negro foi confirmado na escalação do time de Filipe Luís.

O Flamengo começou melhor, mas a chuva que cai sobre o Mangueirão deixa o jogo mais truncado. Antes dos 10 minutos de jogo, Bruno Henrique recebeu um passe e botou a bola na frente. O atacante do Flamengo, porém, foi tocado dentro da área e o juiz marcou pênalti.

O próprio Bruno Henrique foi para a cobrança contra o goleiro Jhon. Ele bateu no alto, o arqueiro tocou na bola, mas ela entrou no gol mesmo assim. Logo depois do gol do Rubro-negro, aos 13 minutos, o jogo foi paralisado devido à forte chuva que castiga o gramado do Mangueirão.

Quando a bola voltou a rolar, o Rubro-Negro seguiu o mesmo ritmo, pressionando em busca do segundo gol. Em um dos ataques, Leo Ortiz despachou a bola, Gerson escorou de cabeça e achou Michael. Ele tocou para Bruno Henrique que bateu cruzado no ângulo superior direito.

