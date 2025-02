Festival Transamazônico: programação gratuita e repleta de arte, cultura e diversidade

A partir desta terça-feira, 25, o Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, se transforma em um palco de diversidade, arte, cultura e resistência. A programação do Festival Internacional de Cinema LGBTQIAPN+ Transamazônico inicia logo mais, às 16 horas, com a exibição de curtas e longas-metragens, especialmente selecionados para a mostra, em uma sessão extra.

A abertura oficial será às 18h30, com muita arte, música e sorteio de brindes, além de apresentação vulcânica da artista Saliza. Na sequência, o público vai apreciar a estreia do curta-metragem acreano, dirigido pela cineasta Rose Farias, “O Nome”.

De natureza sensível e contemplativa, o filme mergulha nas vivências da ativista LGBTQIAPN+ e mãe de santo, Rubby Rodrigues, e do jovem trans Murilo, que partilham suas jornadas em torno do nome social, refletindo sobre amor, aceitação e transformação.

Em seguida, o público terá o prazer de assistir ao filme ‘Paloma’, dirigido por Marcelo Gomes. Inspirado em uma história real, o longa conta a jornada de uma mulher trans que desafia o conservadorismo rural para realizar seu sonho.

A protagonista, interpretada pela talentosa Kika Sena, primeira atriz trans a receber o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio. Kika, que já morou no Acre e integra o elenco de ‘Noites Alienígenas’, é curadora do Festival Transamazônico e ministrará uma oficina sobre ‘Presença de Profissionais Trans e Travestis no Cinema Brasileiro’ na quarta-feira, 26.”

A programação do Festival Transamazônico segue na quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27, com gratuidade em todas as sessões.

O Festival Transamazônico é um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com financiamento pelo Ministério da Cultura (MinC). O evento é uma realização da MF Alencastro, com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Prefeitura de Rio Branco, Ministério Público do Acre (MPAC), Comissão da Diversidade Sexual da OAB Acre, Fórum de ONGS LGBT do Acre, Associação dos Homossexuais do Acre (AHAC), Conselho Estadual de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CECDLGBT), Made In Acre, Rosasfarma, ContilNet, Top Mídia, Afa Jardim, Avatim, Estetic Face, Donn Barbearia e Casa do Rio.

A programação completa está disponível no @festivalatransamazonico.