Manu e Quemile avançam e disputam as quartas na etapa de Navegantes

Manu e Quemile disputam nesta sexta, 7, a partir das 7h50 (hora Acre), em Navegantes, Santa Catarina, contra as paulistas Lucilia e Kawane um dos confrontos da fase de quartas de final da 1ª etapa do Circuito Aberto de Vôlei de Praia Banco do Brasil.

Vaga na repescagem

Depois de vencer Elô/Suzi, de Santa Catarina, por 2 sets a 0, com parciais de 21×13 e 21×12, Manu e Quemile foram derrotadas pela dupla Carol Goerl/SC e Juliana Simões/PR por 2 sets a 1, com parciais de 22×20, 19×21 e 10×15.

Na repescagem, a mineira e a acreana venceram as baianas Bulcão e Lívia por 2 sets a 0, com parciais de 21×13 e 23×21.

“Tivemos uma fase de classificação com jogos bem difíceis. Esses duelos complicados são normais e vamos bem fortes e concentradas para a fase eliminatória”, declarou Quemile.