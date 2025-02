Palmeiras e Corinthians empatam em dérbi com pênalti perdido nos acréscimos

Palmeiras e Corinthians ficaram no empate, por 1 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 7ª rodada do Paulistão. Maurício anotou para o Verdão, Yuri Alberto roubou os holofotes ao arrancar o empate e ser expulso no decorrer da partida, mas o duelo ficou marcado por pênalti perdido por Estêvão nos acréscimos.

Antes da bola rolar, houve muita chuva no gramado do estádio palmeirense. Com direito até a granizo e poças de água, o começo do jogo foi adiado em 30 minutos.

O Verdão teve iniciativa e maior domínio do jogo durante toda partida praticamente. Aos 9 minutos, Maurício recebeu uma enfiada de Piquerez e bateu na saída do goleiro Hugo Souza.

O Palmeiras seguiu com mais ímpeto e domínio. Entretanto, depois de uma vacilada de Richard Ríos, que perdeu a bola para Memphis Depay, Yuri Alberto arrancou, chutou cruzado ao invadir a área e empatou o placar aos 37 minutos de jogo.

Na comemoração, Yuri recebeu um amarelo por dar uma voadora na bandeirinha de escanteio, que possui a flamula do Palmeiras.

No segundo tempo, diante do domínio do Palmeiras, mas que esbarrava na retranca do Corinthians, Yuri Alberto recebeu o segundo amarelo após o árbitro Raphael Claus interpretar um lance como simulação.

Nos acréscimos, Estêvão recebeu uma falta de Ryan dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. A própria promessa do Verdão foi para a batida, mas Hugo Souza acertou o canto e defendeu. Com o brilho do goleiro do Corinthians, o dérbi terminou empatado.

Próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras agora encara o Água Santa, no domingo (9), às 18h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Corinthians irá enfrentar o São Bernardo, no mesmo dia, às 20h30.