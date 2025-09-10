10/09/2025
PCERJ procura homem que invadiu Cristo Redentor e pulou de paraquedas

Escrito por Metrópoles
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) instaurou uma investigação para localizar um homem suspeito de invadir o Cristo Redentor na manhã desta quarta-feira (10/9).

As informações preliminares apontam que ele teria acessado o braço direito do monumento, sem autorização, e saltado de paraquedas.

A ocorrência foi registrada pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa), que informou que o suspeito saltou em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

O monumento, considerado o ponto turístico mais visitado do Brasil, pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro e é tombado como patrimônio histórico e cultural.

A Polícia Militar também foi acionada. A PCERJ busca imagens de câmeras de segurança, e uma perícia deve ser realizada no monumento a fim de auxiliar na identificação e localização do suspeito.

