Vídeo de Zé Felipe com filho de 2 anos gera denúncia ao MP-GO

Uma denúncia contra o cantor Zé Felipe foi registrada no Ministério Público de Goiás (MP-GO) após a circulação de um vídeo no qual ele aparece com o filho José Leonardo, de quase 2 anos. Nas imagens, a criança é incentivada a repetir uma palavra de conotação sexual.

O MP-GO confirmou nesta sexta-feira (31) que a denúncia foi inserida no sistema do órgão e encaminhada à 11ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Não há informações, até o momento, sobre a abertura de uma investigação.

A gravação repercutiu nas redes sociais e provocou críticas à conduta do cantor. Entre as manifestações está a da escritora Jarid Arraes, que pediu aos seguidores que denunciassem o caso ao Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Segundo o portal g1, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Goiânia também foram procurados, mas informaram que ainda não tinham conhecimento oficial do caso até a última atualização da reportagem.

A equipe do cantor foi procurada pelo veículo, porém não apresentou posicionamento até a publicação da matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.