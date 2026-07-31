31/07/2026
ContilNet Notícias Logo
31/07/2026
ContilPop
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca
Fernanda Arantes denuncia novas ameaças após levar cadeirada em show

Vídeo de Zé Felipe com filho de 2 anos gera denúncia ao MP-GO

Órgão confirmou o registro nesta sexta

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vídeo de Zé Felipe com filho de 2 anos gera denúncia ao MP-GO

Uma denúncia contra o cantor Zé Felipe foi registrada no Ministério Público de Goiás (MP-GO) após a circulação de um vídeo no qual ele aparece com o filho José Leonardo, de quase 2 anos. Nas imagens, a criança é incentivada a repetir uma palavra de conotação sexual.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O MP-GO confirmou nesta sexta-feira (31) que a denúncia foi inserida no sistema do órgão e encaminhada à 11ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Não há informações, até o momento, sobre a abertura de uma investigação.

A gravação repercutiu nas redes sociais e provocou críticas à conduta do cantor. Entre as manifestações está a da escritora Jarid Arraes, que pediu aos seguidores que denunciassem o caso ao Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Segundo o portal g1, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Goiânia também foram procurados, mas informaram que ainda não tinham conhecimento oficial do caso até a última atualização da reportagem.

A equipe do cantor foi procurada pelo veículo, porém não apresentou posicionamento até a publicação da matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações G1
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.