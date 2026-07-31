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Alysson confirma apoio a Bocalom e declara voto em Gladson e Velloso

O prefeito também fez referência ao senador Márcio Bittar, aliado de Mailza Assis

Por Matheus Mello
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Alysson afirmou que a chapa representa um projeto de desenvolvimento para o estado | Foto: Thauã Conde
Alysson afirmou que a chapa representa um projeto de desenvolvimento para o estado | Foto: Thauã Conde

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), reforçou neste sábado (31), durante a convenção que oficializou a candidatura de Tião Bocalom (PSDB) ao governo do Acre, que permanecerá ao lado do ex-prefeito na disputa eleitoral, mesmo integrando o Progressistas, partido da governadora Mailza Assis.

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Em entrevista, Alysson também confirmou que apoiará dois candidatos ao Senado: o médico Eduardo Velloso, que integra a chapa de Bocalom, e o ex-governador Gladson Cameli, com quem mantém uma relação de amizade.

“O Eduardo Velloso compôs aqui a chapa com a gente. É um prazer tê-lo junto, é meu amigo de infância. Eu tenho dito por onde passo que não abro mão de apoiar um amigo que transcende as questões partidárias, que é meu amigo, o ex-governador Gladson. Então são meus candidatos: Gladson e Eduardo”, afirmou.

O prefeito também fez referência ao senador Márcio Bittar, aliado de Mailza Assis na disputa deste ano.

“A gente tem um carinho muito grande também pelo senador Márcio Bittar. Mas é esse time que a gente está abraçando. É esse time que a gente vai até o final, buscando a vitória no dia 4 de outubro”, declarou.

Ao defender a candidatura de Bocalom, Alysson afirmou que a chapa representa um projeto de desenvolvimento para o estado.

“Tenho certeza de que o Acre vai se desenvolver com pessoas sérias que querem fazer o melhor para a população de todo o estado do Acre”, disse.

A presença de Alysson na convenção reforça o rompimento político com a base da governadora Mailza Assis. Filiado ao Progressistas, o prefeito assumiu a Prefeitura de Rio Branco após o afastamento de Bocalom para disputar o governo, mas optou por permanecer ao lado do ex-prefeito durante a campanha, mesmo contrariando a posição do partido, que lançou Mailza como candidata ao Palácio Rio Branco.

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