Com direito a dancinha, trabalhador entra no clima da Cavalgada 2026

O momento descontraído foi registrado por quem acompanhava o evento

Os trabalhadores da prefeitura estavam presentes na Cavalgada | Foto: Juan Diaz, ContilNet

A animação da Cavalgada da Expoacre 2026 contagiou até mesmo os trabalhadores do programa Prefeitura nas Ruas, da Prefeitura de Rio Branco.

Enquanto acompanhavam a passagem, os servidores entraram no clima da festa e dançaram ao som da música que embalava o trio elétrico.

O momento descontraído foi registrado por quem acompanhava o evento e chamou a atenção do público, mostrando que a alegria da cavalgada tomou conta de participantes, espectadores e equipes que atuavam durante a programação.

Realizada na manhã deste sábado (1), a Cavalgada abriu oficialmente a programação da Expoacre 2026, reunindo milhares de pessoas nas ruas da capital em uma das maiores manifestações da cultura agropecuária do estado.