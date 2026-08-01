01/08/2026
ContilNet Notícias Logo
01/08/2026
ContilPop
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso
Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca

Enfermeira é encontrada morta no Acre; prefeito emite nota

Servidora da Prefeitura de Tarauacá, Clicya Correia era conhecida pela atuação na saúde

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Enfermeira é encontrada morta no Acre; prefeito emite nota

A manhã deste sábado (1º) foi marcada por tristeza em Tarauacá após a confirmação da morte da enfermeira Clicya Correia. Bastante conhecida na cidade, ela atuava como servidora da Prefeitura e era reconhecida pelo trabalho prestado na área da saúde.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A notícia abalou familiares, amigos, colegas de profissão e moradores do município, que passaram a prestar homenagens e manifestar mensagens de pesar nas redes sociais.

Em decorrência do falecimento, o prefeito Rodrigo Damasceno divulgou uma nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família e às pessoas próximas da profissional.

Na mensagem, o gestor destacou o legado deixado por Clicya, ressaltando que sua trajetória será lembrada pelo carinho, compromisso e dedicação ao serviço público.

As causas da morte ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis, que irão conduzir as investigações sobre o caso.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.