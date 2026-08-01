Servidora da Prefeitura de Tarauacá, Clicya Correia era conhecida pela atuação na saúde

A manhã deste sábado (1º) foi marcada por tristeza em Tarauacá após a confirmação da morte da enfermeira Clicya Correia. Bastante conhecida na cidade, ela atuava como servidora da Prefeitura e era reconhecida pelo trabalho prestado na área da saúde.

A notícia abalou familiares, amigos, colegas de profissão e moradores do município, que passaram a prestar homenagens e manifestar mensagens de pesar nas redes sociais.

Em decorrência do falecimento, o prefeito Rodrigo Damasceno divulgou uma nota oficial lamentando a perda e prestando solidariedade à família e às pessoas próximas da profissional.

Na mensagem, o gestor destacou o legado deixado por Clicya, ressaltando que sua trajetória será lembrada pelo carinho, compromisso e dedicação ao serviço público.

As causas da morte ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis, que irão conduzir as investigações sobre o caso.