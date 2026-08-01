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Durante Cavalgada, Mailza projeta mais espaço para o setor privado na Expoacre

Mailza ressaltou que a feira segue sendo um dos principais eventos do calendário acreano

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Mailza destaca transição e planejamento da Expoacre 2026 durante Cavalgada
Mailza destaca transição e planejamento da Expoacre 2026 durante Cavalgada | Foto: Juan Diaz, ContilNet

A tradicional Cavalgada da Expoacre 2026 reuniu milhares de pessoas na manhã deste sábado (1), em Rio Branco. O evento, que marca a abertura oficial da maior feira de negócios e entretenimento do Acre, contou com a presença da governadora Mailza Assis, que destacou as expectativas para a edição deste ano e falou sobre as novidades da feira.

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Segundo a governadora, a Expoacre é resultado de um planejamento iniciado ainda no ano passado e dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela gestão estadual.

“A feira todos os anos, a tradição sempre foi muito organizada, sempre teve muito investimento e atenção por parte do governo do estado e também do nosso ex-governador Gladson Cameli, até porque esse ano ainda é da gestão dele, é uma continuação e a feira está sendo organizada desde dezembro, desde janeiro, as atenções estão sendo botadas para a feira. Então, tem a participação aqui de todo mundo”, disse.

Mailza ressaltou que a feira segue sendo um dos principais eventos do calendário acreano, movimentando a economia e valorizando os setores produtivos do estado.

Mailza Assis celebra abertura da Expoacre na Cavalgada | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Durante a entrevista, Mailza afirmou que uma das metas da organização é ampliar, gradativamente, a participação da iniciativa privada na realização da feira.

“Esse ano a gente tentou diminuir um pouquinho a participação, o investimento do governo e deixar a feira com seus espaços para a economia privada, para os expositores, para o comerciante, para quem produz”, afirma.

De acordo com ela, nesta edição o governo reduziu parte dos investimentos diretos para abrir mais espaço aos expositores, comerciantes e produtores rurais.

“Então, esse é um caminho que precisa ser seguido, acho que todos os anos a gente vai conseguir colocar um pouquinho mais do privado, um pouquinho mais de expositores do comércio, dos produtores rurais, dando as condições deles se estabelecerem e gerar de volta para o nosso estado, para a nossa população, emprego, renda, fortalecer a nossa economia através do setor privado”, completou.

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