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ContilNet, Orna e Top Mídia fazem transmissão ao vivo da Expoacre; veja programação

A transmissão será feita pelo YouTube do ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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ContilNet, Orna e Top Mídia fazem transmissão ao vivo da Expoacre; veja programação
O ContilNet, junto com a Orna Audiovisual e TV Rio Branco vão transmitir as nove noites da Expoacre/Foto: Orna Audiovisual

O ContilNet, Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco estão prontos para a maior feira agropecuária do estado, a Expoacre, que será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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A transmissão das nove noites de evento, com todas as atrações musicais e os rodeios, será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Estande do ContilNet na Expoacre/Foto: Juan Diaz

Autoridades, políticos, empresários e demais personalidades da feira também passarão pela bancada para um bate-papo especial durante a programação.

Além da transmissão ao vivo na página do ContilNet no YouTube, o público poderá acompanhar a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

“Durante estas nove noites de Expoacre, nossa equipe vai mostrar cada detalhe da maior festa do nosso estado: da cultura aos negócios e ao entretenimento. Preparem-se para a melhor e mais completa cobertura que o Acre já viu”, disse Everton Damasceno, editor-chefe do ContilNet Notícias.

Todo o conteúdo será publicado em tempo real no site do ContilNet e nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook e Twitter.

Cavalgada abre a programação da feira neste sábado/Foto: ContilNet

A qualidade das imagens fica por conta da Orna Audiovisual, que promete registros exclusivos dos shows, dos estandes e do rodeio.

Confira a programação completa da Expoacre 2026

Sábado – 1º de agosto

8h – Tradicional Cavalgada da Expoacre 2026;

18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, negócios e entretenimento;

Palcos alternativos;

18h – Prova dos Três Tambores;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades do dia.

Domingo – 2 de agosto

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

Palcos alternativos;

18h – Prova dos Três Tambores;

22h – Show nacional de Leonardo;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Segunda-feira – 3 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio;

22h – Show nacional de Natanzinho Lima;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Terça-feira – 4 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Provas de rodeio;

22h – Show católico com Padre Fábio de Melo;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Quarta-feira – 5 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palcos alternativos;

20h – Provas de rodeio;

22h – Show nacional de Wesley Safadão;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Quinta-feira – 6 de agosto

18h – Abertura dos estandes;

Palco alternativo;

20h – Grande final do rodeio;

22h – Show nacional de Ana Castela;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Sexta-feira – 7 de agosto

9h – Vaquejada;

14h – Prova de Laço em Duplas;

17h – Casamento Coletivo;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

21h – Show evangélico com a banda Som & Louvor;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Sábado – 8 de agosto

9h – Vaquejada;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h – Motocross;

Ecofest – Evento voltado à sustentabilidade e valorização da cultura e dos produtos regionais;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento das atividades.

Domingo – 9 de agosto

9h – Vaquejada;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h – Motocross;

22h – Show da dupla Bruno & Marrone;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento oficial da Expoacre 2026.

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