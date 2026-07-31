ContilNet, Orna e Top Mídia fazem transmissão ao vivo da Expoacre; veja programação

O ContilNet, Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco estão prontos para a maior feira agropecuária do estado, a Expoacre, que será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.
A transmissão das nove noites de evento, com todas as atrações musicais e os rodeios, será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante.
Autoridades, políticos, empresários e demais personalidades da feira também passarão pela bancada para um bate-papo especial durante a programação.
Além da transmissão ao vivo na página do ContilNet no YouTube, o público poderá acompanhar a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.
“Durante estas nove noites de Expoacre, nossa equipe vai mostrar cada detalhe da maior festa do nosso estado: da cultura aos negócios e ao entretenimento. Preparem-se para a melhor e mais completa cobertura que o Acre já viu”, disse Everton Damasceno, editor-chefe do ContilNet Notícias.
Todo o conteúdo será publicado em tempo real no site do ContilNet e nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook e Twitter.
A qualidade das imagens fica por conta da Orna Audiovisual, que promete registros exclusivos dos shows, dos estandes e do rodeio.
Confira a programação completa da Expoacre 2026
Sábado – 1º de agosto
8h – Tradicional Cavalgada da Expoacre 2026;
18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, negócios e entretenimento;
Palcos alternativos;
18h – Prova dos Três Tambores;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades do dia.
Domingo – 2 de agosto
18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
Palcos alternativos;
18h – Prova dos Três Tambores;
22h – Show nacional de Leonardo;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Segunda-feira – 3 de agosto
18h – Abertura dos estandes;
Palcos alternativos;
20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio, na Arena de Rodeio;
22h – Show nacional de Natanzinho Lima;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Terça-feira – 4 de agosto
18h – Abertura dos estandes;
Palcos alternativos;
20h – Provas de rodeio;
22h – Show católico com Padre Fábio de Melo;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Quarta-feira – 5 de agosto
18h – Abertura dos estandes;
Palcos alternativos;
20h – Provas de rodeio;
22h – Show nacional de Wesley Safadão;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Quinta-feira – 6 de agosto
18h – Abertura dos estandes;
Palco alternativo;
20h – Grande final do rodeio;
22h – Show nacional de Ana Castela;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Sexta-feira – 7 de agosto
9h – Vaquejada;
14h – Prova de Laço em Duplas;
17h – Casamento Coletivo;
18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
21h – Show evangélico com a banda Som & Louvor;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Sábado – 8 de agosto
9h – Vaquejada;
18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
18h – Motocross;
Ecofest – Evento voltado à sustentabilidade e valorização da cultura e dos produtos regionais;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento das atividades.
Domingo – 9 de agosto
9h – Vaquejada;
18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;
18h – Motocross;
22h – Show da dupla Bruno & Marrone;
0h – Fechamento dos estandes;
3h – Encerramento oficial da Expoacre 2026.