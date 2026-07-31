MPF apura atraso nas convocações do concurso Correios

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O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento oficial para investigar a demora da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em efetivar as convocações dos candidatos aprovados no concurso público realizado em 2024. A apuração concentra-se nos cargos da área operacional — que engloba as carreiras de carteiro e analista —, cujos aprovados seguem aguardando o início das atividades, mesmo após a homologação e prorrogação da seleção.

A formalização do inquérito ocorreu por meio da Portaria n.º 11, assinada pelo procurador da República Erich Raphael Masson, motivada pela ausência de respostas completas por parte da estatal durante a fase preliminar de esclarecimentos.

Foco na Legalidade: A atuação do MPF busca verificar se a conduta da empresa pública atende aos princípios de transparência e às regras orçamentárias de aproveitamento dos aprovados dentro do prazo de validade.

Quadro de vagas, validade dos editais e os próximos passos do MPF

O edital lançado em 2024 ofertou um total expressivo de 3.544 vagas. De acordo com a análise técnica e as informações detalhadas pelo portal especializado Direção Concursos, há uma discrepância no ritmo de convocação entre os dois quadros previstos na seleção.

Conforme o levantamento das datas e os fatos apurados e divulgados pelo Direção Concursos, o panorama da seleção organiza-se sob os seguintes aspectos centrais:

Divisão de Vagas: O levantamento do Direção Concursos aponta que o certame disponibilizou 3.511 vagas para a área operacional e 33 vagas para o quadro de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT);

Situação do SESMT: Conforme publicado pelo Direção Concursos , as 33 vagas imediatas do SESMT foram totalmente convocadas a partir de abril deste ano, mantendo-se o concurso válido até novembro de 2026 para eventuais chamadas do cadastro reserva;

Validade da Área Operacional: O Direção Concursos destaca que o prazo de validade para carteiro e analista foi prorrogado e permanece vigente até abril de 2027 , permitindo admissões conforme o planejamento orçamentário da empresa;

Cobrança de Cronograma: Segundo o Direção Concursos, com a abertura do inquérito, o MPF solicitará novas informações à estatal para garantir a publicação de um cronograma transparente de contratações, com atenção especial às unidades do Mato Grosso.

Até o momento da divulgação do procedimento pelo órgão fiscalizador, os Correios não haviam emitido posicionamento público oficial sobre o inquérito instaurado.

FAQ

Por que o MPF abriu um inquérito contra os Correios?

Segundo apuração do Direção Concursos, o MPF investiga a demora indevida e a falta de cronograma para a convocação dos aprovados no concurso da área operacional.

Qual é o prazo de validade do concurso dos Correios para a área operacional?

Conforme informado pelo Direção Concursos, o prazo foi prorrogado e segue vigente até abril de 2027.

Quantas vagas já foram convocadas no concurso dos Correios?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, apenas as 33 vagas imediatas da área de SESMT foram convocadas até o momento, enquanto a área operacional segue sem chamadas.

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Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos