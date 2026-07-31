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Agência do INSS Acre terá 20 avaliações sociais neste final de semana

No Acre, foram disponibilizadas 20 vagas para avaliação social

Por Juan Vinícius, ContilNet
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INSS realiza mutirão no Acre com 319 vagas para perícias médicas e avaliação social
No Acre, foram disponibilizadas 20 vagas para avaliação social/Foto: Reprodução

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um mutirão de atendimentos neste sábado (1º) e domingo (2), com vagas destinadas à realização de perícias médicas e avaliações sociais, procedimentos necessários para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

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No Acre, foram disponibilizadas 20 vagas para avaliação social na Agência da Previdência Social (APS) de Rio Branco, localizada no Centro da capital.

Em todo o país, o mutirão oferecerá mais de 12 mil vagas de atendimento, com o objetivo de reduzir a fila de espera e ampliar o acesso da população aos serviços do instituto.

LEIA TAMBÉM: Governo publica classificação para vagas remanescentes do INSS

Os interessados devem realizar o agendamento previamente por meio do site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda pela Central de Atendimento 135.

Conteúdo Original / Fonte: Ministério da Previdência Social
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