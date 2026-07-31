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Junina do Acre faz apresentação em praia do Nordeste; ASSISTA

Integrantes aparecem dançando na orla da Praia de Pajuçara

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Junina do Acre faz apresentação em praia do Nordeste; ASSISTA
Integrantes aparecem dançando na orla da Praia de Pajuçara/Foto: reprodução

A quadrilha junina Malucos na Roça aproveitou um momento de descontração durante a estadia em Maceió (AL) e chamou a atenção nas redes sociais. Em um vídeo publicado na tarde desta sexta-feira (31), os integrantes aparecem dançando na orla da Praia de Pajuçara, levando o clima das festas juninas para um dos principais cartões-postais da capital alagoana.

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A viagem à capital alagoana foi marcada por uma conquista histórica para a quadrilha acreana. No Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, realizado em Maceió, a Malucos na Roça conquistou o título de Melhor Marcador do Brasil e terminou a competição entre as três melhores quadrilhas juninas do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Junina do Acre é premiada com melhor Marcador e fica no Top 3 do Brasil

O título de Melhor Marcador é concedido ao integrante que tem a missão de comandar a apresentação da quadrilha, sendo avaliado por aspectos como condução do grupo, técnica, sincronização, organização e interação.

O resultado consolidou a Malucos na Roça como um dos grandes destaques do movimento junino brasileiro.

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