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“Estamos trazendo a militância de volta pra rua”, diz Cesário Braga em convenção

Candidato afirmou que a mobilização reúne apoiadores dos movimentos sociais e da periferia

Por Anne Nascimento, ContilNet
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“Estamos trazendo a militância de volta pra rua”, diz Cesário Braga em convenção

Ao chegar para a convenção partidária realizada nesta quinta-feira (30), o candidato Cesário Braga afirmou que a campanha busca retomar a mobilização popular nas ruas. Antes do início do evento, ele participou de uma caminhada com apoiadores e destacou que a militância é formada por integrantes de movimentos sociais e moradores da periferia, público que, segundo ele, está no centro do projeto político que defende.

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“Nós estamos trazendo a militância de volta pra rua. A militância que acredita que a gente pode fazer um Acre melhor. É esse pessoal, é o pessoal dos movimentos sociais e é o pessoal da periferia. Que é lá de onde a gente veio. Que é pra esse pessoal que nós estamos fazendo política.”

Durante a concentração, Cesário estimou a presença de cerca de 400 apoiadores e afirmou que o grupo seguiria em caminhada até o local da convenção.

“Tem bem umas 400 pessoas aqui. A gente vai fazer uma pequena caminhada. Nós vamos sair aqui na caminhada e vamos chegar estourando a convenção.”

Questionado sobre a expectativa para a disputa eleitoral, o candidato demonstrou confiança no resultado.

“A expectativa é vitória. Com a força de Deus e o povo”, declarou.

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