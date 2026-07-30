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“Reunião de amigos”, diz Márcio Bittar sobre encontro em Sena

Evento reuniu lideranças políticas em torno das eleições de 2026

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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“Reunião de amigos”, diz Márcio Bittar sobre encontro em Sena
Bittar destaca união durante encontro em Sena/Foto: Reprodução

O senador Márcio Bittar destacou o clima de união durante a reunião de lideranças realizada na noite desta quinta-feira (30), em Sena Madureira. Ao chegar ao evento, o parlamentar afirmou que o encontro representou a força de um grupo político que compartilha os mesmos objetivos para o futuro do Acre.

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Visivelmente animado, Márcio ressaltou a relação que mantém com o município e disse que Sena Madureira ocupa um lugar especial em sua trajetória política.

“É uma alegria muito grande estar aqui em Sena Madureira, uma cidade que faz parte da minha história e pela qual tenho um enorme carinho. Este não é apenas um encontro político, é uma reunião de amigos que caminham juntos, que acreditam em um mesmo projeto e que querem continuar trabalhando pelo desenvolvimento do Acre e pela melhoria da vida das pessoas”, afirmou o senador.

Márcio também destacou a importância da união do grupo para os desafios que virão nos próximos anos.

“Quando vemos tantas lideranças reunidas, percebemos que existe um propósito maior. Estamos unidos por ideias, por compromisso e pelo desejo de construir um estado cada vez melhor. Isso nos dá ainda mais motivação para seguir em frente”, acrescentou.

O evento reuniu importantes nomes da política acreana, entre eles a governadora Mailza Assis, o pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim e o deputado estadual Gilberto Lira, que buscará a reeleição em 2026.

A reunião serviu para fortalecer alianças e demonstrar a unidade do grupo político em torno das próximas eleições, consolidando Sena Madureira como um dos principais polos de articulação política do estado.

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