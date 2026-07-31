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Lula diz ter “pena” da elite e critica ex-presidentes por educação

Presidente defendeu maior acesso ao ensino superior

Por Redação ContilNet
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Lula diz ter “pena” da elite e critica ex-presidentes por educação
Lula discursou durante convenção partidária realizada no Ceará/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (31) ter “pena da elite brasileira” e de ex-presidentes que, segundo ele, não priorizaram investimentos na educação. A declaração ocorreu durante a convenção estadual do PT no Ceará, realizada em Fortaleza.

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Ao discursar para apoiadores, Lula afirmou que precisou chegar à Presidência da República, mesmo sem diploma universitário, para ampliar o acesso da população de baixa renda ao ensino superior.

“Eu tenho pena da elite brasileira. Tenho pena dos ex-presidentes, porque esperaram um metalúrgico sem diploma universitário chegar à Presidência para fazer o que eles não fizeram”, declarou.

Lula atribuiu o atraso na criação de universidades e na ampliação de direitos educacionais às decisões tomadas pelas classes mais privilegiadas ao longo da história do país.

O presidente também defendeu que filhos de trabalhadores e jovens pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade tenham condições de ingressar em universidades e concluir uma formação profissional.

A convenção ocorreu no Centro de Eventos do Ceará e oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. A data do encontro foi antecipada para permitir a participação de Lula.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Bacci Notícias
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