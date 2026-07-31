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Reconciliação entre Michelle e Flávio foi articulada por terceiros

Aliados intermediaram acordo após semanas de desentendimentos públicos

Por Redação ContilNet
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Reconciliação entre Michelle e Flávio foi articulada por terceiros
Noblat afirma que aliados intermediaram a reconciliação/Foto: Reprodução

A reconciliação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, ambos do PL, ocorreu por meio de terceiros, após semanas de tensão e troca de acusações públicas. Apesar dos gestos de aproximação nas redes sociais, os dois ainda não teriam conversado pessoalmente.

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Segundo o jornalista Ricardo Noblat, aliados atuaram como intermediários para reduzir a crise familiar e política. A avaliação foi apresentada durante participação no programa Noblat Blá Blá, do Metrópoles.

“Sem clima: a reconciliação de Michelle e Flávio foi através de terceiros”, afirmou Noblat ao comentar os bastidores da aproximação.

A articulação envolveu o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a senadora Damares Alves e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O grupo trabalhou para restabelecer o diálogo e evitar novos impactos sobre a candidatura presidencial de Flávio.

Como parte do acordo, o senador divulgou um vídeo no qual voltou a pedir desculpas à ex-primeira-dama. Michelle respondeu publicamente, afirmou que recebeu as palavras “com muita paz” e aceitou o pedido.

Os dois também voltaram a se seguir nas redes sociais. No entanto, a retomada do contato virtual ainda não foi acompanhada por um encontro presencial, o que indica que o mal-estar entre eles não foi totalmente superado.

A crise começou depois que Michelle acusou Flávio de agir de maneira ríspida durante uma conversa sobre decisões políticas do PL. O senador negou ter tentado humilhá-la, mas reconheceu que alguns episódios provocaram desconforto.

A direção do partido buscou acelerar a conciliação diante da avaliação de que a divergência prejudicava a unidade do grupo e as negociações com possíveis aliados para as eleições de 2026.

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