Influenciadora compartilhou mensagem após publicação viral em festa de família

Divulgação

Influenciadora publicou registro de momento familiar com legenda marcante após vídeo de interação entre Vini Jr. e o caçula José Leonardo.

A influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma publicação em suas redes sociais exaltando o papel do filho, Zé Felipe, como pai da pequena Maria Flor.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a publicação ocorreu após a repercussão de um vídeo que mostrava a interação entre o jogador Vini Jr. e o pequeno José Leonardo durante uma comemoração familiar.

“Pai é pai”, destacou Poliana Rocha na legenda da publicação em registro acompanhado pelo METRÓPOLES.

Repercussão e encontros familiares em redes sociais

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as movimentações digitais envolveram registros de celebrações em família:

Encontro na Festa: Virginia Fonseca marcou presença no aniversário de seu sobrinho Gabriel acompanhada dos três filhos e de seu namorado, o jogador Vini Jr.

Vídeo Viral: Registros mostrando Vini Jr. interagindo de forma carinhosa com o caçula José Leonardo circularam rapidamente nas plataformas digitais.

Postagem de Poliana: Logo na sequência, Poliana Rocha divulgou um vídeo de Zé Felipe com a filha Maria Flor, acompanhado de sua mensagem sobre a importância da figura paterna.

O que Poliana Rocha escreveu em sua publicação recente nas redes sociais?

A influenciadora compartilhou um vídeo do filho Zé Felipe acompanhado da frase “Pai é pai”, ressaltando a dedicação do cantor com a família.

O que motivou a repercussão do vídeo com Vini Jr.?

Virginia Fonseca publicou um registro do namorado Vini Jr. interagindo com seu filho caçula, José Leonardo, durante o aniversário do sobrinho Gabriel, gerando grande alcance na web.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet