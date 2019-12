Servidores de Sena passarão o natal sem dinheiro; Comércio local teme pior arrecadação

Os servidores municipais de Sena receberam hoje através da rádio uma infomração que acabou mudando toda a programação de natal e fim de ano. O secretário de administração e finanças Getúlio Saraiva anunciou no Jornal Dimensão que o 13° estará na conta do servidores somente no dia 30 deste mês, e o salário de Dezembro começará a ser pago somente a partir do quinto dia últil do próximo mês. Resumindo, dia 8 de Janeiro em diante.

A informação chegou como um balde da água fria nos comerciantes da cidade que apostam nas compras de fim de ano para lucrar um pouco mais. Muitos viajaram em busca de novidades para o natal e ano novo.

“Pelo jeito esse será o pior natal e fim de ano de todos,” disse uma comerciante

Nas redes socias, servidores protestam indignados com a notícia. “Não temos o direito de ter um fim de ano justo para nós e nossas família.” disse um servidor ao YacoNews

“Estamos tendo que adiar compromissos de fim de ano e cancelar aquela ceia de natal já programada pois não terá dinheiro a tempo.” disse uma servidora

“Pra quem esperava vender bastante no fim de ano e lucrar um pouco mais, terá que vender fiado, se quiser vender, e aumentar um pouco mais os ítens naquele caderninho no prego do fiado.” finalizou

