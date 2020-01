Foragido do FOC acusado de assalto a bancos é recapturado em Senador Guiomard

No momento da prisão, o foragido ainda tentou se evadir do local, mas foi detido

Policiais civis do Grupo de Capturas, com apoio de Policiais da Delegacia de Senador Guiomard, DENARC e Direção Geral, prenderam, na manhã desta quinta-feira (23) Eric Lopes, mais um dos presos que fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Segundo a polícia, Lopes estava foragido da justiça após ter cortado sua tornozeleira de monitoramento eletrônico, tendo sido encontrado no bairro Chico Paulo, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Eric Lopes é criminoso de alta periculosidade e havia sido condenado pelo crime de roubo à bancos. No momento da prisão, o foragido ainda tentou se evadir do local, mas foi detido pelos policiais. Após ser capturado, Lopes foi reconduzido ao presídio.

