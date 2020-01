“Não me arrependo de ter demitido os mais de 300 comissionados”, diz Gladson 

Ao relembrar algumas polêmicas de 2019, o governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou que não se arrepende nenhum pouco de uma de suas ações que culminou em uma grande polêmica entre os poderes Executivo e legislativo. Segundo Cameli, não há arrependimento algum na lista de exonerações do governo, em setembro de 2019.

“Não me arrependo de ter demitido os mais de 300 comissionados. E se necessário eu faria de novo”, declarou o governador. O chefe do executivo estadual garantiu que o ato governamental não foi uma retaliação aos deputados por conta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “Não foi retaliação. Estamos acima do limite fiscal permitido pela lei. Eu voltei com a maioria, mas não com todos. Existia deputado com mais cargos que outros, então houve equilíbrio”, contou.

A decisão do Palácio Rio Branco foi tomada após os deputados derrubarem, por unanimidade, vetos governamentais a 8 projetos do Legislativo, incluindo um veto parcial sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020, cuja lei segue em apreciação no Poder Judiciário.

