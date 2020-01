No Acre, Iapen anuncia processo seletivo com vagas para níveis médio e superior

De acordo com site especializado, Ibade comandará o certame que terá vagas para a saúde

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) trouxe uma informação boa para os concurseiros de plantão. O concurso da instituição no Acre será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – Ibade.

De acordo com informações do Gran Concursos Online, o novo edital irá contemplar vagas de níveis médio e superior para preenchimento de cargos para a área da saúde. O cronograma ainda não foi divulgado.

Os profissionais irão receber de acordo com o nível de formação. De acordo com a remuneração do último edital, os profissionais de nível médio recebem em média R$ 2.931,05, enquanto os de nível superior recebem a bagatela de R$ 4.658,32.

Mais informações você confere em breve no site do Ibade – https://www.ibade.org.br/.

Vagas

De acordo com o Gran Concursos, o cronograma de vagas ficará da seguinte forma:

Total 16

Enfermeiro 03

Farmacêutico 01

Odontólogo 01

Fisioterapeuta 01

Médico 01

Nutricionista 01

Microscopista 01

Técnico de Enfermagem 04

Auxiliar em Farmácia 01

Auxiliar de Saúde Bucal 02

