Seleção estreia em casa nas Eliminatórias no Recife e encerra em Belo Horizonte; veja a lista

A CBF anunciou na manhã desta sexta-feira a programação e os locais dos jogos da seleção brasileira em casa durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil faz o seu primeiro jogo no dia 27 de março, uma sexta-feira, contra a seleção da Bolívia. A partida será realizada no Recife, na Arena Pernambuco.

Os outros jogos neste ano serão: no dia 3 ou 4 de setembro contra a Venezuela, em Brasília, no Mané Garrincha; no dia 13 de outubro, contra a Argentina, em São Paulo, na Arena Corinthians; e no dia 12 ou 13 de novembro, contra o Equador, em Salvador, na Arena Fonte Nova.

á em 2021 serão mais cinco rodadas até o final da Eliminatórias. No dia 30 de março, a Seleção volta a jogar no Brasil contra o Peru, em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio. Em 8 de junho o adversário será o Uruguai, no Maracanã, Rio de Janeiro. Depois em 2 ou 3 setembro virá a Colômbia, em São Paulo, desta vez no Morumbi. Em 12 de outubro a partida será contra o Paraguai, na Arena Amazônia, em Manaus. Por fim, o último jogo da seleção brasileira em casa será contra o Chile, em 11 ou 12 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

São Paulo é o único estado que receberá dois jogos. Todas as regiões do país foram contempladas. Pela primeira vez todos os jogos em casa foram anunciados juntos. As Eliminatórias para a Copa do Catar serão realizadas entre os dias 26 de março de 2020 e 16 de novembro de 2021.

Em 2020 a Seleção também terá amistosos preparatórios e a disputa da Copa América, em junho. O Brasil estreia no dia 14, contra a Venezuela, na cidade de Cali, na Colômbia. Depois encara o Peru, no dia 18, em Medellín, o Catar e a Colômbia em Barranquilla, nos dias 23 e 27, e para fechar o Equador, no dia 1º de julho, em Bogotá.

