Vídeo mostra momento em que 26 presos fogem de presídio em Rio Branco

Um vídeo divulgado pelo Jornal do Acre, divulgado nesta quinta-feira (30), mostra o exato momento em que 26 detentos fugiram do presídio Francisco de Oliveira Conde, no último dia 20 de janeiro, em Rio Branco.

As imagens são do sistema de monitoramento da unidade penitenciária da Capital.

É possível perceber, no primeiro momento, que um dos apenas sobe o muro, se abaixa e ajuda outro a subir para escapar. Em seguida, outros foram usando o mesmo método para conseguir fugir.

Confira:

