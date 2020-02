Tenente da Polícia Militar é baleado com dois tiros no bairro Xavier Maia

O 2° tenente da Polícia Militar do Acre, identificado apenas como Amarildo, quase foi morto a tiros durante um assalto, na noite desta segunda-feira (3), em uma rua próxima a um supermercado no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações da PM, o tenente caminhava em via pública quando dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximaram e anunciaram o assalto. Quando o oficial viu que iria ser roubado, sacou uma arma de fogo e tentou a destravá-la, mas um dos bandidos percebeu e acabou efetuando vários disparos contra o tenente.

O policial foi atingido por 2 tiros, sendo um no abdômen e outro no braço direto. Após a ação, os criminosos fugiram do local levando a arma do tenente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu informações e tentou procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A PM segue fazendo rondas em várias áreas da cidade para encontrar os criminosos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários