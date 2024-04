Programa CNH Social tem mais de 20 mil inscritos em dois dias de lançamento no Acre

Segundo Taynara Martins, presidente do Detran-AC, as vagas são destinadas para pessoas de baixa renda dos 22 municípios do Acre. “As pessoas têm um vasto período de inscrição. Há critérios de desempate, o primeiro é quem for de mais baixa renda. Na CNH estudantil, por exemplo, são levados em consideração alguns critérios; na CNH urbana, outros e, na CNH rural, principalmente, as pessoas só conseguem se inscrever e serem selecionados se forem da zona rural”, explica.

Segundo o governo, mais de 22 mil pessoas devem ser beneficiadas pelo programa até 2026.