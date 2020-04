Com sete novos casos em 24 h, sobe para 142 os casos confirmados de covid-19 no AC

No cenário nacional também houve aumento: 2.352 mortes e 36.599 casos confirmados

Em 24 horas, o Acre registrou sete novos casos de coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde, atualizados no início da tarde. Com os novos casos, o número de infectados pelo vírus sobe para 142.

No cenário nacional também ouve aumento sendo registradas 2.352 mortes – na sexta-feira, eram 2.141 (aumento de 9,9%) e 36.599 casos confirmados – na sexta, eram 33.682 (aumento de 8,7%). No Brasil a taxa de letalidade é 6,4%, no Acre, 3,5%.

