Deputado Chico Viga quer que governo pague 3 meses de conta de água no Acre

Na sessão deliberativa realizada na manhã desta terça-feira (14) pelo deputado estadual Chico Viga, sem partido, um anteprojeto de lei pede que o governador Gladson Cameli (Progressistas) estude a possibilidade de o Poder Executivo destinar recursos para pagamento das faturas residenciais de água de consumidores de baixa renda beneficiários de tarifa social e mínima.

A medida é válida pelo período de 90 dias no âmbito do Estado do Acre. Segundo Viga, uma das formas de prevenção é o ‘isolamento’. Para ele, parte da sociedade recebe impacto direto na economia e consequentemente no pagamento de suas despesas.

“A presente proposição é no sentido de autorizar o Poder Executivo a destinar recursos para pagamento das faturas residenciais de água de consumidores de baixa renda beneficiários de tarifa social e mínima que residam no Estado do Acre, pelo período de três meses, em virtude da pandemia do covid-19”, explicou.

Um dos motivos da apresentação do anteprojeto, é que Cameli teria dito que iria pagar as contas de energia elétrica dos consumidores de baixa renda no Estado. “Pela urgência e relevância da matéria, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta”, encerrou.

