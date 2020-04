E-books gratuitos, comédia e animação de qualidade para a sua quarentena

Aproveite as dicas da coluna e aumente as opções de entretenimento em casa durante o isolamento social

Seguimos ainda no alerta quarentena, né, galera? Espero que todos estejam bem dentro do possível, e que aqueles que têm o privilégio de cumprir quarentena de casa, fazendo home office e tudo, ESTEJAM REALMENTE FAZENDO — ops, caps lock sem querer (ou não, hahahaha). Essa semana tem série de animação, ficção científica e livros de graça – isso mesmo que você leu, no 800, de grátis!, pra você curtir esse momento descobrindo os prazeres da leitura, também. Boa semana a todos, tomem bastante água, lavem as mãos e #VamosSuperarJuntos!

ESTIMULE A LEITURA GRATUITAMENTE!

Caso vocês não tenham visto nas redes sociais, algumas editoras estão produzindo conteúdos exclusivos para os perfis no Instagram, além de também liberar livros em formato digital para quem tiver interesse. Companhia das Letras, Todavia, Rocco e outras já disponibilizaram alguns títulos para os interessados. Eu recomendo o acesso via Amazon: acesse o site, crie uma conta caso ainda não possua, e acesse a seção “Loja Kindle”. Lá você poderá identificar quais livros estão a custo zero para compra. Após fazer a seleção dos títulos, baixem (no computador ou no celular) o app Kindle, que permite o acesso à biblioteca personalizada. Rápido e prático, não tem erro e se trata de uma chance para descobrir os prazeres da leitura e acessar títulos fantásticos. Entre algumas das melhores opções, estão os livros “A falência”, de Júlia Lopes de Almeida, e “Uma mulher transparente”, de Edgard Telles Ribeiro.

Clique AQUI e confira a lista completa.

FICÇÃO CIENTÍFICA CLÁSSICA <3

Não deixe o visual oitentista dessa pérola impedir que você aprecie uma boa ficção científica. Dirigida por Ridley Scott (de “Alien”) em 1982, “Blade Runner” se tornou um clássico do gênero, trazendo Harrison Ford numa Los Angeles distópica e futurista em 2019 (!), onde ele possui uma missão: localizar e eliminar Replicantes – seres humanos artificiais que se revoltaram contra a corporação que os criou. Com essa premissa, tem início uma história que vai falar sobre o impacto do ser humano no mundo, principalmente no que diz respeito à globalização. E ainda possui um dos finais mais bonitos (e melancólicos) do cinema. Vale a sessão pipoca!

Disponível na Netflix.

GUMBAAAAAAALL!

Essa é pra desestressar reaaal nessa quarentena: “O incrível mundo de Gumball” é uma animação podre de engraçada! As piadas, a interação entre os personagens… O visual infantil engana: tramas complexas, relações intrincadas, conspirações e muitas explosões dão o tom da série. Confere pelo menos um episódio pra ver se eu não tô falando sério, hahahaha.

Disponível na Netflix.

TEEN DRAMA

Nadine está passando por uma barra. Ou quase isso no filme “Quase 18”. Nesta comédia – tá, vá lá, uma dramédia, porque algumas cenas são de dar nó na garganta –, Nadine se revolta com a melhor (e única) amiga quando esta começa um relacionamento com o irmão de Nadine. Tem início uma jornada de descoberta e amadurecimento com uma adolescente de língua ferina e misantropia pra dar e vender. Entretenimento garantido.

Disponível na Netflix.

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários