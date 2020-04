Idoso de 82 anos é a terceira vítima de coronavírus no Acre, informa governo

Homem faleceu na manhã de sábado (11), no Lar Vicentino, porém resultado do exame só saiu domingo

O Acre registrou nesta segunda-feira (13) a terceira morte por coronavírus. Trata-se de um idoso de 82 anos, que faleceu na manhã de sábado (11), no abrigo Lar Vicentino, em Rio Branco. Porém, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesacre), o resultado do exame só ficou pronto nas últimas horas de domingo (12).

A coleta de amostras para exames foi feita pouco depois da morte e foram enviadas ao Centro de Infectologia Charles Mérieux.

“Diante da situação, ainda no sábado, técnicos da Vigilância Sanitária estiveram no abrigo para tomar as medidas profiláticas, para que mais idosos não fossem contaminados. E o procedimento continuou nesta segunda-feira”, comunicou a Sesacre, em note pública divulgada nesta segunda-feira (13).

As duas primeiras mortes por Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, aconteceram nos dias 6 e 7 deste mês, também em idosas.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários