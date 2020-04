Morre no Pronto Socorro de Rio Branco homem atacado a tiros em Manoel Urbano

Raidyson foi atingido com tiros na perna esquerda, braço direito e no peito, que teria trasnfixado seu corpo

Faleceu neste domingo (5), no Pronto Socorro de Rio Branco, Raidyson Dantas Arantes, de 23 anos, natural de Manoel Urbano. Ele foi vítima de vários tiros, na noite de sábado para domingo, na região da Baixada, em Manoel Urbano, onde morava.

Transferido pelo Samu, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado início por volta do meio dia deste domingo, na capital. O corpo estava no necrotério para posterior traslado a Manoel Urbano, onde será sepultado.

Raidyson foi atingido com tiros na perna esquerda, braço direito e no peito, que teria transfixado seu corpo. Segundo a família, Raidyson havia acabado de chegar em casa e estava na varanda quando pelo menos 6 encapuzados chegaram atirando no mesmo.

Policias identificam envolvidos e apreendem armas

Logo após o crime, as policias militar e civil de Manoel Urbano apreenderam um menor de 15 anos e prenderam Anderson Padilha Jaminawa (19), e Rafael Lucas de Oliveira Souza. Outros três envolvidos são procurados.

Duas armas de fogo e munição foram apreendidas, sendo uma escopeta calibre 24 e uma espingarda calibre 16, entregues na delegacia de polícia.

Um dos acusados alegou que havia apanhado da vítima e estaria sendo ameaçado. Pelas informações, a vítima não fazia parte do crime organizado.

