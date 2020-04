PM acaba com suposta festa de facção no AC, prende 33 e apreende 27 menores

Trinta e três pessoas foram presas e 27 menores foram apreendidos em uma suposta festa de uma facção criminosa, na noite de sábado (18), na rua César Portela, no Bairro Nair Leite, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, as guarnições estavam em patrulhamento pela cidade, quando receberam uma denúncia anônima informando que em uma casa estava acontecendo uma suposta festa da facção “Bonde dos 13”.

O denunciante dizia que no local haviam armas e drogas, e ainda ocorreu uma briga generalizada no evento. Além disso, muitos menores estariam consumindo bebidas alcoólicas.

Ao chegar no local da festa, os policiais constataram que realmente havia muitas pessoas, que ao avistarem as viaturas, conseguiram se evadir. Segundo informações dos frequentadores da festa, os fugitivos estavam portando armas e entorpecentes.

O evento descumpriu o decreto governamental nº 5.496 de 20 de março de 2020, que tem por determina a proibição da aglomeração de pessoas para impedir a propagação do novo coronavírus.

Um cerco policial foi montado para prender todos que estavam participando da festa. Todos foram levados para Delegacia de Polícia Civil do município, e responderão pelos crimes de corrupção de menores, perturbação e por desrespeitarem o decreto.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários