Após facção soltar fogos no Jordão, 6 pessoas são presas planejando confronto armado

Depois que um vídeo foi divulgado nas redes sociais, na noite deste sábado (16), mostrando membros de facção comemorando o “domínio” do município de Jordão, no interior do Acre, as policiais Civil e Militar conseguiram prender 6 pessoas por envolvimento com as facções que estão atuando naquela cidade.

Durante a ação, uma escopeta foi apreendida, e ainda foi descoberto que as facções criminosas planejavam ainda um confronto armado. A facção, que soltou fogos na cidade, é oriunda do Rio de Janeiro, e havia pinchado diversos pontos tentando marcar território.

As polícias levantaram as informações vindas de uma denúncia anônima e conseguiram prender os bandidos, que não tiveram seus nomes revelados. Diante dos fatos, os criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Jordão, e responderam por diversos crimes que cometeram.

